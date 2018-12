Der Startschuss für die erste Runde der Photovoltaik- und Onshore-Windenergie-Ausschreibungen 2019 ist gefallen. Das Volumen für Photovoltaik-Anlagen liegt in dieser Runde bei 175 Megawatt. In einigen Bundesländern sind künftig auch wieder Gebote auf Acker- und Grünlandflächen möglich.Die Bundesnetzagentur hat jetzt eine neue Ausschreibungsrunde für Photovoltaik- sowie für Windenergieanlagen an Land gestartet. Gebotstermin ist jeweils der 1. Februar 2019. Für die Photovoltaik beträgt das Höchstgebot zu diesem Termin 8,91 Cent pro Kilowattstunde. Die Gebote mit dem niedrigsten Gebotswert erhalten ...

