München (ots) - In Uruguay endeten gerade die Dreharbeiten für den ARD-Degeto-Thriller "Zielfahnder - Blutiger Tango" (AT). Nach dem erfolgreichen Auftakt der Reihe ermitteln die "Zielfahnder" nun in neuer Konstellation weiter: Neben Ulrike C. Tscharre als Hanna Landauer spielt Hanno Koffler ihren neuen Kollegen Lars Röwer. Nach dem Vorbild der "echten" Zielfahnder, einer Sondereinheit des LKA, die auf der ganzen Welt ermitteln, heften sich Landauer und Röwer im zweiten Fall an die Fersen eines Gangsterpärchens, gespielt von Heike Makatsch und Jörg Hartmann. Die spannende Jagd führt bis nach Montevideo.



Zum Inhalt: Vor neun Jahren wurde der Industrielle Hagenbach entführt und gegen ein Millionenlösegeld freigelassen. Das ungleiche Ehepaar Gisela (Heike Makatsch) und Uwe Tetzloff (Jörg Hartmann) wurde damals geschnappt, aber von den Millionen und dem dritten Täter fehlt jede Spur. Als die beiden nach Verbüßung ihrer Haftstrafe wieder auf freiem Fuß sind, wittern die Ermittler von der Zielfahndung ihre Chance. Das Paar wird über kurz oder lang Kontakt zu ihrem brutalen Anführer aufnehmen, um an ihren Teil der Beute zu gelangen. Tatsächlich führt eine heiße Spur nach Montevideo, wohin Landauer (Ulrike C. Tscharre) und Röwer (Hanno Koffler) den zerstrittenen Tetzloffs folgen und trotz der Warnungen der südamerikanischen Kollegen ohne deren Unterstützung ermitteln. Auf sich alleine gestellt, beginnt für die Zielfahnder eine nicht vorhersehbare Jagd im Land des Tangos.



Der Film ist die neuerliche Zusammenarbeit des mehrfachen Grimme-Preisträgers Rolf Basedow mit den Produzenten Quirin Berg und Max Wiedemann. Ausführende Produzentin ist Susanne Hildebrand. Regie führt Stephan Lacant, der zuletzt für seinen Film "Toter Winkel" für den Emmy nominiert war. Für die Kamera zeichnet Philipp Sichler verantwortlich. Neben Ulrike C. Tscharre und Hanno Koffler spielen u.a. Heike Makatsch, Jörg Hartmann, Soledad Gilmet, Javier Drolas und Diego Mariani. Gedreht wurde seit 12. November in Uruguay.



"Zielfahnder - Blutiger Tango" (AT) ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto) und Frank Tönsmann (WDR).



