Die Strabag-Tochter Ed. Züblin AG hat den schlüsselfertigen Bauauftrag für einen Wohnkomplex in Berlin-Schöneberg erhalten. Auftraggeberin des Großprojekts "Stadtquartier Südkreuz" am Tempelhofer Weg im Stadtentwicklungsgebiet "Schöneberger Linse" ist die Rondus Erste Immobilienbesitz GmbH & Co. KG, vertreten durch die Hines Immobilien GmbH. Für eine Auftragssumme von etwa 80 Mio. Euro erstellt der Züblin-Bereich Berlin schlüsselfertig 11 Wohngebäude mit insgesamt 665 Wohneinheiten samt Tiefgarage sowie rd. 14.600 m² Außenanlagen.Die gute Auftragslage im Großraum Berlin, wo ZÜBLIN bereits Projekte wie beispielsweise den Axel-Springer-Neubau, den Allianz Campus, das ...

