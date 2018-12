Am Freitag gab es ein Minus von zwei Prozent im Dow, der S&P schloss auf dem niedrigsten Level seit April. Der ATX hat mit trotzdem mit nur kleinerem Minus begonnen, ist jetzt aber auch wieder bereits mehr als ein Prozent hinten. Am Mittwoch haben wir die Fed, am Freitag den Verfallstag. Nächste Woche dann noch Donnerstag und Freitag. Freitag, der 28.12, ist der letzte Handelstag im Jahr 2018, an diesem Tag ist früher Schluss. Bei den Aktien und Beteiligungswerten beginnt die Schlussauktion schon um 14:15 Uhr. Bei den Bonds um 14:25 Uhr. Das war dann 2018. Ausblick in eigener Sache: 2019 steht bei uns im Zeichen des 20jährigen Online-Jubiläums. 1999 starteten wir mit einem Börsenspiel und 2 Mio. Schilling Preisgeld (aufgestellt vor allem vom damaligen RLB ...

