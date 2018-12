Neueste gesteuerte Instanz ermöglicht Nutzern, die Leistungsfähigkeit von Denodos Datenvirtualisierung aus erster Hand in der Cloud zu erleben

Denodo, der führende Anbieter von Datenvirtualisierung, gab heute die Verfügbarkeit einer kostenlosen Test-Drive-Umgebung in Microsoft Azure bekannt. Nach seinem erst kürzlich angekündigten Test Drive in AWS befähigt der neueste Test Drive von Denodo Nutzer nun, schnell und einfach Daten in Echtzeit ohne Replikation zu übertragen und zu erkunden, welche Vorteile die Nutzung der Denodo Platform in Azure bietet. Denodo Test Drives sind zu Demonstrations-, Schulungs- und Bewertungszwecken völlig kostenlos und erhältlich unter: http://bit.ly/2AQddE3

Mit dem Test Drive, der auf Azure gebaut wurde, können Einzelpersonen für echte Selbstbedienung in einer benutzerfreundlichen Schnittstelle Daten entdecken, untersuchen, vorbereiten und auf diese zugreifen. Durch die Möglichkeit, große Datenmengen zu integrieren, um ihre agilen BI, Big Data-Analytik und Web-/Cloudintegrationsziele zu unterstützen, löst der Denodo Test Drive einige der größten Probleme von Datenwissenschaftlern und Datenanalysten.

"Microsofts Bestreben, ein Ökosystem von Cloud-Lösungen anzubieten, macht es ideal für Denodos Test Drive zur Datenvirtualisierung", so Ravi Shankar, CMO, Denodo. "In weniger als einer Stunde befähigen wir Einzelpersonen, ein breites Spektrum von Anwenderfällen zu unterstützen und echte Informationsagilität durch die Bereitstellung einer vereinfachten, vereinheitlichten und integrierten Sicht auf verlässliche Geschäftsdaten in Echtzeit oder Fast-Echtzeit je nach Bedarf der konsumierenden Anwendungen, Prozesse, Analysen oder Unternehmensnutzer zu erzielen. Genauer gesagt, der Test Drive demonstriert, wie Organisationen schnelleren Zugriff auf alle Daten umsetzen, Replikation und Kosten verringern und agiler in Bezug auf Veränderungen sein können."

Denodo stellt eine private Versuchsumgebung mit einer vorkonfigurierten Lösung bereit, die zeigt, wie Datenvirtualisierung Selbstbedienungs-BI und -Analytik agiler und flexibler macht. In nicht einmal einer Stunde und mithilfe einer schrittweisen Anleitung werden Nutzer erfahren, wie sie schnell von der Durchführung fortschrittlicher Analysen mithilfe mehrerer Datenquellen wie Microsoft SQL Data Warehouse, Azure Databricks, Azure Database for MySQL, Azure Data Lake und Azure Cosmos DB profitieren können.

Paul Maher, General Manager von Industry Experiences, Microsoft sagte: "Unternehmen übernehmen rasch Cloud-Technologien, um Daten zu speichern und mehr Agilität und Skalierbarkeit zu erzielen. Wir freuen uns, dass Denodo Organisationen eine schnelle und einfache Methode bietet, Daten in verschiedenen Datenquellen zu integrieren und die Vorteile der Datenvirtualisierung in Microsoft Azure zu prüfen, ohne die Technologie installieren und konfigurieren zu müssen."

Bitte tweeten Sie: Neuigkeiten: denododemonstriert den Wert von datavirtualization mit kostenlosem Cloud Test Drive in @Microsoft @Azure http://bit.ly/2AQddE3

Über Denodo

Denodo ist der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung und bietet agile, leistungsfähige Datenintegration, Datenabstraktion und Echtzeit-Datendienste bei vielfältigsten Unternehmens-, Cloud- Big Data-Datenquellen und unstrukturierten Datenquellen zum halben Preis der herkömmlichen Konzepte an. Die Kunden von Denodo haben in jeder größeren Branche signifikante geschäftliche Agilität und ROI gewonnen, indem sie schnelleren und einfacheren Zugang zu einheitlichen Geschäftsinformationen für agile BI, Big Data-Analysen, Web und Cloudintegration, Einzelansicht-Anwendungen und Unternehmens-Datenservices ermöglicht haben. Denodo ist gut abgesichert, profitabel und nicht börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.denodo.com oder unter der Rufnummer +1 877 556 2531 bzw. +44 (0) 20 7869 8053.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181217005346/de/

Contacts:

Holly Hunter

Hotwire PR

+44 (0) 20 7608 4638

holly.hunter@hotwireglobal.com