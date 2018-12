Mülheim an der Ruhr (ots) -



Am heutigen Montag kommt die fünfte Mehrweg-Tasche in die ALDI SÜD Filialen, deren Erlös direkt an die Manuel Neuer Kids Foundation (MNKF) fließt. Mit seiner Stiftung engagiert sich Nationaltorwart Manuel Neuer seit Jahren für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Die Mehrweg-Taschen der "Color Bag Limited Edition" im winterlichen Look mit Schneeflocken und Pinguin sind ab 17. Dezember 2018 für 79 Cent als Aktionsartikel in allen ALDI SÜD Filialen erhältlich. ALDI SÜD verkauft seit 2017 Mehrweg-Tragetaschen zu Gunsten der Manuel Neuer Kids Foundation. Weit über zwei Millionen Color Bags werden bisher von den Kunden getragen.



Im Jahr 2014 eröffnete die MNKF in Manuel Neuers Heimat Gelsenkirchen-Buer ihr erstes Kinder- und Jugendhaus "MANUS". Im MANUS betreut und fördert die Stiftung jeden Tag mehr als 70 sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Die jungen Menschen bekommen hier warme Mahlzeiten, Hausaufgabenbetreuung und können an verschiedenen Freizeitaktivitäten wählen - vom Museumsbesuch bis zum Tanz-Workshop oder Ausflügen in die Natur. "Das zweite MANUS in meiner Wahlheimat München ist in Planung", so Welttorhüter Manuel Neuer. "Ich freue mich darauf, auch benachteiligten Kindern und Jugendlichen in München einen festen Anlaufpunkt zu bieten, an dem sie ein offenes Ohr für ihre Probleme finden und ihre Freizeit mit Spaß gestalten können."



Bereits vier Mal hat ALDI SÜD Mehrweg-Einkaufstaschen zur Unterstützung der MNKF angeboten. Die Taschenaktion ist Teil des gesellschaftlichen Engagements von ALDI SÜD. "Wenn unsere Kunden ihre Feiertagseinkäufe in der neuen Mehrwegtasche verstauen, tun sie gleichzeitig etwas Gutes für Kinder und Jugendliche", sagt Kirsten Geß, Director Communication bei ALDI SÜD. Der Discounter fördert die Arbeit der Foundation zusätzlich über drei Jahre mit einer jährlichen Spende von 100.000 Euro.



