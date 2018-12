Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Dienstag, 25. Dezember 2018, 20:15 Uhr Die Helene Fischer-Show



Helene Fischer präsentiert auch in diesem Jahr am 1. Weihnachtstag ihre große Show mit nationalen und internationalen Gästen. Gemeinsame Duette sorgen für große Emotionen.



Mit dabei sind unter anderen Kiefer Sutherland, Luis Fonsi, Eros Ramazzotti, die Schlager-Power-Frauen Maite Kelly, Michelle und Kerstin Ott, Florian David Fitz, die Comedians Olaf Schubert und Martin Schneider, Ben Zucker, Magier Farid und Newcomer Eli. Die weiteren Gäste sind: Ina Regen, Luca Hänni, Performance-Künstler Blondy, die Artistikgruppe Zurcaroh, Philias Martinek und Stefan Gwildis, der gemeinsam mit dem Gebärdenchor HandsUp auftreten wird. Auf ein ganz besonderes Duett dürfen sich die Zuschauer mit Paola Felix freuen, die nach langen Jahren musikalischer Abstinenz gemeinsam mit Helene Fischer ihren Hit "Blue Bayou" singen wird.



Die beliebte Entertainerin hat für ihr Publikum wieder ein abwechslungsreiches Programm mit einer Mischung aus viel Musik, spektakulärer Artistik und besonderen Inszenierungen zusammengestellt, das jede Menge Gänsehautmomente auslösen wird.



