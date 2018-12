Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bertrandt nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/18 von 96 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Entwicklungsdienstleister habe die eigenen Ziele erreicht und die Profitabilität gegenüber dem deutlichen Rückgang im vorangegangenen Jahr verbessert, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei attraktiv bewertet. Das neue Kursziel begründete Tonn mit einer Überarbeitung seines Bewertungsmodells./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-12-17/13:32

ISIN: DE0005232805