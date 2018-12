Indische Sicherheitskräfte haben führende Separatisten in Kaschmir festgenommen. Die Gewalt in der Region eskaliert wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Nach dem erneuten Aufflammen der Gewalt in Kaschmir haben indische Sicherheitskräfte am Montag führende Separatisten festgenommen und Teile der Unruheregion abgeriegelt. Sie errichteten in der Stadt Srinagar Barrikaden und verstärkten die Straßenpatrouillen. Einige Läden und Behörden blieben geschlossen, das mobile Internet wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...