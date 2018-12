publity AG hebt Prognose für 2018 erneut deutlich an DGAP-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Prognose/Immobilien publity AG hebt Prognose für 2018 erneut deutlich an 17.12.2018 / 13:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. publity AG hebt Prognose für 2018 erneut deutlich an - EBIT, Jahresüberschuss und Umsatz mindestens 50-70 Prozent über Vorjahr erwartet - Honorare für erfolgreiche An- und Verkäufe von Immobilien treiben profitables Wachstum Leipzig, den 17. Dezember 2018 - Der Vorstand der publity AG ("publity", ISIN: DE0006972508) hebt aufgrund hoher Honorarzuflüsse im Zusammenhang mit jüngsten An- und Verkäufen von Immobilien für Kunden die Jahresprognose für 2018 zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen an. Der Vorstand erwartet aktuell für das Geschäftsjahr 2018 nunmehr Umsatz, EBIT und Jahresüberschuss jeweils um 50 Prozent bis 70 Prozent oberhalb der Werte des Jahres 2017. Zuletzt hatte publity seinen Ausblick auf eine Steigerung der genannten Kennzahlen um 20 Prozent bis 30 Prozent erhöht (vgl. Ad hoc vom 14.11.2018). Der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 lag bei 23,6 Mio. Euro, das EBIT bei 16,1 Mio. Euro und der Jahresüberschuss bei 10,1 Mio. Euro. Bei den Assets under Management geht publity davon aus, dass diese trotz zahlreicher großvolumiger Verkäufe im laufenden Jahr mit rund 4,6 Mrd. Euro auf hohem Niveau bleiben. Der Vorstand Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de 17.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4 60306 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5 WKN: 697250, A169GM Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 758891 17.12.2018 CET/CEST ISIN DE0006972508 DE000A169GM5 AXC0140 2018-12-17/13:47