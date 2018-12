Mainz (ots) -



Mit der Ausgabe vom Donnerstag, 13. Dezember 2018, zum Thema "Klimaretter Deutschland - Gut gedacht, schlecht gemacht?" verabschiedete sich "maybrit illner" in die Weihnachtspause. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 12,4 Prozent und im Schnitt 2,54 Millionen Zuschauern gehört der ZDF-Polittalk auch 2018 zu den führenden Gesprächssendungen im deutschen Fernsehen.



Zu den erfolgreichsten Ausgaben von "maybrit illner" im Jahr 2018 zählten die Diskussionen rund um die Krisen der Großen Koalition: So erreichte die Sendung vom 18. Januar mit dem Titel "Machtkampf um die GroKo - Schulz und Merkel zittern" 3,23 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,3 Prozent. Die Ausgabe vom 21. Juni zu "Merkel kämpft um ihre Macht - Letzte Hoffnung Europa" hatte 3,18 Millionen Zuschauer und 16,4 Prozent Marktanteil.



Auf überdurchschnittliches Zuschauerinteresse trafen auch die Themen Diesel, Fahrverbote und Klimaschutz sowie die Debatte über die deutsch-türkischen Beziehungen: Die Sendung "Gekaufte Freundschaft - müssen wir der Türkei helfen?" vom 27. September verfolgten zum Beispiel 2,83 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 14,7 Prozent).



2018 gab es insgesamt 37 Ausgaben "maybrit illner" im ZDF, hinzu kam dreimal "maybrit illner spezial".



Am Donnerstag, 10. Januar 2019, 22.15 Uhr, steht die erste Ausgabe von "maybrit illner" im Europa- und Landtagswahljahr 2019 auf dem Programm.



