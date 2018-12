Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.24 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.608,00 +0,10% -4,39% Euro-Stoxx-50 3.075,98 -0,54% -12,21% Stoxx-50 2.830,74 -0,49% -10,92% DAX 10.812,73 -0,49% -16,29% FTSE 6.813,95 -0,46% -10,96% CAC 4.824,06 -0,61% -9,20% Nikkei-225 21.506,88 +0,62% -5,53% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,23% +1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,75 51,20 +1,1% 0,55 -10,4% Brent/ICE 61,18 60,28 +1,5% 0,90 -2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.239,89 1.238,35 +0,1% +1,55 -4,8% Silber (Spot) 14,61 14,57 +0,3% +0,04 -13,7% Platin (Spot) 786,42 787,50 -0,1% -1,08 -15,4% Kupfer-Future 2,74 2,76 -0,6% -0,02 -18,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Abgaben zum Ende der Vorwoche dürfte die Wall Street am Montag wenig verändert starten. Die Blicke der Anleger richten sich zunehmend auf die Sitzung der US-Notenbank am Dienstag und Mittwoch. Mehrheitlich wird erwartet, dass die Währungshüter das vierte Mal in diesem Jahr die Zinsen anheben werden. Wichtiger dürften allerdings Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zum weiteren Zinstempo sein, nachdem zuletzt Zweifel an weiteren Zinsschritten der Fed im kommenden Jahr aufgekommen waren. An den Märkten mangele es an Klarheit über so ziemlich alles - die US-Geldpolitik, der Handelsstreit, Chinas Konjunktur sowie der Brexit, heißt es. Nachdem ein Richter im US-Bundesstaat Texas das vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama eingeführte Gesundheitssystem "Obamacare" für verfassungswidrig erklärt hat, stehen Aktien aus dem Gesundheitssektor unter Abgabedruck. Die Versicherer Unitedhealth und Wellcare geben 1,3 bzw. 0,7 Prozent nach. Humana verlieren 0,9 Prozent. Der Krankenhausbetreiber HCA gibt 1,4 Prozent nach.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Dezember PROGNOSE: +21,0 zuvor: +23,3

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte trotzen zwar weitgehend sehr schwachen Vorgaben der Wall Street, für eine echte Aufwärtsbewegung reicht die temporäre Abnabelung aber nicht. Am negativen Umfeld hat sich nichts geändert. Belastungsfaktoren wie die unklare Lage um den Brexit oder der US-chinesische Handelsstreit bleiben den Märkten erhalten. Für Zurückhaltung dürfte daneben sorgen, dass sich am Mittwochabend die US-Notenbank zu Wort meldet, aller Voraussicht nach mit der vierten Zinserhöhung im laufenden Jahr. Spannender wird aus Sicht der Märkte, wie sie sich zu den Zinsaussichten 2019 äußern wird. Zuletzt waren zunehmend taubenhafte Töne aus Kreisen der Notenbank zu hören gewesen. Zumindest tendenziell günstig für die Stimmung ist, dass sich die italienische Koalitionsregierung intern auf einen geänderten, weniger schuldenintensiven Haushaltsentwurf zur Vorage in Brüssel geeinigt zu haben scheint. Ein Kursdebakel erleben Aktien aus der Modebranche. Dabei sind reine Online-Textilhändler stärker betroffen als Aktien von Unternehmen, die auch Filialen betreiben. Asos hat von einem schwachen November-Geschäft berichtet und daraufhin die Ziele gesenkt. Asos brechen rund 40 Prozent ein. Für die Zalando-Aktie geht es um 15,2 Prozent nach unten, für den britischen Wettbewerber Boohoo um gut 12 Prozent. Inditex verlieren 3,1 Prozent, die H&M-Aktie über 6 Prozent. H&M sei zwar trotz schwieriger Marktbedingungen eine Umsatzbeschleunigung gelungen, merkt Bryan Garnier an. Allerdings habe H&M auch von sehr günstigen Vergleichszahlen profitiert. Die Gewinnwarnung von Asos belastet aber auch die Aktien der Sportartikelhersteller. So geben Adidas 3,5 Prozent nach und Puma 3,9 Prozent. Hugo Boss verlieren 3,8 Prozent und Tom Tailor 2,6 Prozent. Der Stoxx-Einzelhandelsindex ist mit einem Minus von 2,3 Prozent klar das Schlusslicht. Innogy ist mit dem Plan für den Ausstieg aus dem hart umkämpften britischen Energiemarkt gescheitert. Die RWE-Tochter und SSE haben die Zusammenlegung der britischen Tochter Npower mit dem Endkundengeschäfts von SSE abgesagt. Weil Innogy Npower nun wieder als fortgeführtes Geschäft führen muss, hat das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftjahr angepasst - und zwar nach unten. Innogy geben um 1,0 Prozent nach und SSE um 1,7 Prozent. ABB liegen ganz leicht im Plus. Das Unternehmen trennt sich von seinem Stromnetzegeschäft. Aktienrückkäufe stützen auch den Kurs von BHP Billiton, der 3,2 Prozent gewinnt. Deutsche Bank kann nicht davon profitieren, dass das Emirat Katar einem Bericht des Handelsblatts zufolge die Aufstockung seines Anteils an der Bank erwägt. Der Telekomsektor ist unterdessen von den Analysten von Barclays aufgewertet worden. Der Stoxx-Sektorindex steigt um 0,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:46 Fr, 17:27 % YTD EUR/USD 1,1340 +0,30% 1,1315 1,1296 -5,6% EUR/JPY 128,45 +0,25% 128,31 128,10 -5,0% EUR/CHF 1,1269 -0,13% 1,1288 1,1259 -3,8% EUR/GBP 0,8987 +0,01% 0,8993 0,8987 +1,1% USD/JPY 113,29 -0,04% 113,41 113,41 +0,6% GBP/USD 1,2621 +0,30% 1,2582 1,2569 -6,6% Bitcoin BTC/USD 3.353,96 +4,91% 3.228,51 3.193,01 -76,7%

Am Devisenmarkt ziehen Euro und Pfund zum Dollar etwas an - beide trotz eher ungünstiger Nachrichten. Die britische Premierministerin Theresa May hat der Idee einer zweiten Abstimmung über den Brexit eine Absage erteilt, weil damit ein Vertrauensbruch gegenüber der Bevölkerung begangen würde, mithin ein "irreparabler Schaden" entstünde. Weil es zugleich weiter ungünstig aussieht, was einen Abstimmungserfolg im Parlament für den Brexit-Deal Mays betrifft, steuert das Land damit weiter auf einen harten Brexit zu. May wird am Nachmittag vor dem britischen Parlament eine Rede halten, nachdem sie in der Vorwoche vom EU-Gipfel mit unverbindlichen Brexit-Zusagen nach Hause geschickt wurde. Der Euro legt derweil etwas zu, obwohl die Verbraucherpreise aus der Eurozone im November einen Tick unter der Erwartung geblieben sind. In der Vorwoche hatte EZB-Präsident Mario Draghi gerade erst wieder einen möglicherweise schwachen Preisauftrieb thematisiert.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer leicht positiven Tendenz haben sich die Aktienmärkte gezeigt. Damit kam es zu einer Stabilisierung, nachdem es am Freitag im Zuge enttäuschender Konjunkturdaten aus China deutlich abwärts gegangen war. Für den Nikkei-225 ging es am kräftigsten nach oben, der Index hatte am Freitag allerdings auch das deutlichste Minus verzeichnet. In Hongkong trat der HSI überwiegend auf der Stelle. Der Schanghai-Composite konnte sich von anfänglichen leichten Abgaben erholen. Banken- und Immobilienwerte legten zu, nachdem die chinesische Notenbank, um einem saisonalen Liquiditätsengpass vorzubeugen, rund 160 Milliarden Yuan in den Markt gepumpt hat. "Der Markt geht von taubenhaften Tönen der Fed aus, was das Sentiment für die Aktienmärkte bis zum Jahresende stabilisieren dürfte", hieß es mit mit Blick auf die anstehende Fed-Sitzung. In Tokio stützten vor allem Gelegenheitskäufe bei Elektronik- und Versicherungswerten. Nach oben ging es um 1,8 Prozent für TDK, wie auch für Murata Manufacturing. Die Papiere von Dai-ichi Life stiegen um 1,3 Prozent. Rückenwind erhielt der Index auch von Inlandswerten wie Einzelhandels-, Vorsorgungs- und Transportakien, was die anhaltende Vorsicht der Anleger gegenüber globalen Entwicklungen widerspiegelte. Softbank stiegen um 0,5 Prozent. Hier wird mit Spannung auf den Börsengang der Mobilfunktochter am 19. Dezember gewartet.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bleiben auf dem zuletzt erhöhten Niveau. Daran dürfte sich auch zunächst nichts ändern angesichts der zahlreichen Risiken für diese Anlageklasse. Die Commerzbank verweist auf die schwindende Unterstützung seitens der EZB, die Fälligkeitsumwandlungen zwischen den Programmen, die möglicherweise Unternehmensanleihen gestützt hätten, ausgeschlossen habe. Hinzu kämen makrogetriebenen Abflüsse, die nach Einschätzung der Analysten im ersten Quartal anhalten dürften. Das Emissionsgeschäft ist derweil weitgehend zum Erliegen gekommen, nicht nur in Europa sondern auch in den USA. Keine große Reaktion ist derweil am italienischen Rentenmarkt auf die von der italienischen Regierung geplante Reduzierung des geplanten Budgetdefizits für 2019 auszumachen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens erwirbt 25 Prozent an italienischer Coelme-Gruppe

Siemens beteiligt sich mit 25 Prozent an der Coelme-Gruppe, einem italienischen Spezialisten von Trennschaltern für Hochspannungsanlagen. Nach einer Mitteilung des Münchner Technologiekonzerns soll die Tochterfirma des US-Unternehmens Southern States auch künftig eigenständig bleiben. Siemens und Coelme verbinden jahrzehntelange Lieferbeziehungen.

Verdi ruft mitten im Weihnachtsgeschäft zu Streiks bei Amazon auf

