Science sells: Der Podcast von "SWR2 Wissen" ist 2018 im zweiten Jahr hintereinander der erfolgreichste Podcast der Multimedia-Plattform iTunes. Dies geht aus den Jahrescharts hervor, die Apple Deutschland zum Jahresende veröffentlicht hat. Von keinem anderen deutschen Podcast wurden 2018 auf iTunes mehr Beiträge heruntergeladen. Ebenfalls in den Top 10 des Jahres 2018 ist die SWR Sendung "SWR1 Leute Baden-Württemberg".



SWR2 Programmchef Wolfgang Gushurst: "Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg - umso mehr, als er mit einer anerkannt hohen Qualität einhergeht. Andere Podcasts setzen auf Personalisierung, der Klassiker 'SWR2 Wissen' lebt vor allem von der großen Themenvielfalt. Die Resonanz auf einzelne Sendungen ist dabei zum Glück nicht berechenbar: Die meistabgerufene Sendung dieses Jahr war ein Feature über den Astronomen Johannes Kepler." Die Sendungen von "SWR2 Wissen" sind auch über die ARD Audiothek, über andere Podcast-Apps sowie über Streaming-Dienste wie Spotify oder Deezer verfügbar.



Themenvielfalt von Astronomie bis Zeitgeschehen "SWR2 Wissen" läuft täglich von 8:30 bis 9:00 Uhr im Kulturradio SWR2. Die halbstündigen Features bieten eine breite Themenvielfalt: Medizin, Technik und Naturwissenschaften finden sich in der Sendung ebenso wie Zeitgeschehen und Kulturgeschichte. Bildungsthemen haben samstags ihren festen Platz. Am Sonntag rundet die traditionsreiche "Aula", ein halbstündiger Radiovortrag, das Angebot ab.



