Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozonen-Jahresteuerung im November abwärts korrigiert

Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind im November im Jahresvergleich etwas langsamer gestiegen als zunächst berichtet. Die EU-Statistikbehörde Eurostat korrigierte die Jahresrate auf 1,9 Prozent, während Volkswirte mit einer Bestätigung des vorläufigen Werts von 2,0 Prozent gerechnet hatten. Die Teuerung verringerte sich damit spürbar gegenüber Oktober, als sie 2,2 (September: 2,1) Prozent erreicht hatte. Zugleich sank sie erstmals seit Mai 2018 wieder unter die Marke von 2 Prozent.

Handelsbilanzüberschuss der Eurozone sinkt im Oktober

Trotz eines kräftigen Anstiegs der Ausfuhren aus der Eurozone hat sich der Überschuss in der Handelsbilanz im Oktober reduziert, da die Importe noch stärker zulegten. Der Positivsaldo sank auf 14,0 Milliarden Euro im Vergleich zu 17,8 Milliarden ein Jahr zuvor, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Dem 11,4-prozentigen Zuwachs der Exporte auf 209,7 Milliarden Euro stand ein Plus von 14,8 Prozent auf 195,8 Milliarden bei den Ausfuhren gegenüber.

Bundesbank erwartet für 4. Quartal "merkliches Wachstum"

Die Deutsche Bundesbank erwartet, dass es nach dem Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal im vierten Jahresviertel zu einer Gegenbewegung kommen wird. In ihrem aktuellen Monatsbericht für Dezember schreibt die Bundesbank: "Nach dem deutlichen Dämpfer im Sommer dürfte die deutsche Wirtschaft im Jahresschlussquartal 2018 wieder merklich expandieren." Zwar sei die konjunkturelle Grundtendenz gegenwärtig nur verhalten aufwärtsgerichtet, doch dürfte die von Schwierigkeiten mit einem neuen Emissionsmessverfahren gebremste Kfz-Produktion nach und nach wieder hochgefahren werden.

Bauverbände erwarten 2019 erneut 6 Prozent mehr Umsatz

Die deutsche Baubranche hat sich für das nächste Jahr optimistisch für ein weiter hohes Umsatzwachstum gezeigt. "Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum der Bautätigkeit im neuen Jahr auf hohem Niveau fortsetzen wird", sagte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Reinhard Quast. Erwartet werde für 2019 ein nominales Umsatzplus von 6 Prozent im Bauhauptgewerbe nach einer Steigerung um ebenfalls 6 Prozent in diesem Jahr. Der Umsatz erreiche damit 2019 ein Niveau von 127,9 Milliarden Euro nach 120,8 Milliarden Euro 2018. Real steige der Umsatz um 1,5 Prozent dieses und 1,0 Prozent nächstes Jahr.

Französische Regierung will EU-Schuldenregel brechen

Wegen der Zugeständnisse an die Gelbwesten wird Frankreich im nächsten Jahr mehr Kredite aufnehmen und die Verschuldungsregel der EU verletzen. Wie Premierminister Edouard Philippe der Zeitung Les Echos abkündigte, wird das Budgetdefizit auf 3,2 Prozent der Wirtschaftsleistung ansteigen. Erlaubt sind nach den sogenannten Maastricht-Kriterien der EU nur 3 Prozent.

Kirchen nennen bisherige Bilanz der Rüstungsexportpolitik "ernüchternd"

Die Kirchen haben mit großer Enttäuschung auf die bisherige Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung reagiert. "Die Bilanz, die wir nach einem dreiviertel Jahr ziehen, ist ernüchternd", erklärte die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) am Montag. "Entgegen aller Ankündigungen ist nicht zu erkennen, dass die Bundesregierung dem Ernst der rüstungsexportpolitischen Fragen gerecht wird." Die noch für 2018 angekündigte Verschärfung der Rüstungsexportrichtlinien sei nicht in Sicht.

CSU-Vorstand nominiert Söder einstimmig als Kandidat für Parteivorsitz

Der CSU-Vorstand hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder einstimmig zum Kandidaten für die Wahl zum neuen Parteivorsitzenden nominiert. Dies berichteten Teilnehmer am Montag aus der Vorstandssitzung in München. Damit ist auch formell der Weg für die Wahl Söders zum Nachfolger von Horst Seehofer auf einem Parteitag am 19. Januar frei. Weitere Kandidaten für den Parteivorsitz gibt es nicht.

Seehofer hat sich mit Abtritt als CSU-Vorsitzender abgefunden

Der scheidende CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat sich nach eigenen Worten mit seinem bevorstehenden Abtritt abgefunden. "Ich bin jetzt über zehn Jahre im Amt - das ist auch genug, das reicht auch", sagte Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten. "Auch die schönste Zeit geht einmal zu Ende."

Bund hält Gang in syrische Botschaft für Flüchtlinge für zumutbar

Syrische Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus müssen auch künftig zur Passverlängerung in die syrische Botschaft gehen. Anders als anerkannten Flüchtlingen oder Asylbewerbern sei subsidiär Schutzberechtigten "die Vorsprache bei den Behörden ihres Heimatstaates zwecks Erlangung eines Passes grundsätzlich zuzumuten", heißt es in der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen, die der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag.

Berliner Staatsanwaltschaft will Kriminellen ans Vermögen gehen

Im Berliner Kampf gegen Clans, Mafiagruppierungen und andere organisierte Kriminelle hat eine neue Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft ihre Arbeit aufgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, soll die Schwerpunktorganisation Vermögensabschöpfung helfen, die im vergangenen Jahr geschaffenen Gesetze zur Einziehung von kriminell erwirtschaftetem Vermögen voll auszuschöpfen.

Gewerkschaft der Polizei: Rechtsextreme Polizisten aus Dienst entfernen

Angesichts der Ermittlungen gegen fünf Frankfurter Polizisten hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) das "kompromisslose Entfernen" der Beschuldigten aus dem Polizeidienst gefordert. "Wer rechtsextremes Gedankengut teilt, Ausländerhass propagiert, mit abstoßender Gewalt droht und polizeiliche Instrumente für seine Taten nutzt, hat in unserer fest auf dem Boden der Verfassung stehenden Polizei nichts verloren", erklärte der GdP-Vorsitzende Oliver Malchow am Montag in Berlin. Würden den Beschuldigten die Taten nachgewiesen, plädiere er zudem für harte Strafen.

ADAC sieht Autobahnen am Freitag an ihrer Kapazitätsgrenze

Der ADAC hat Autofahrer auf drohende Staus zu Beginn der Weihnachtsferien vorbereitet. Vor allem am kommenden Freitagnachmittag drohten die Straßen an ihre Kapazitätsgrenzen zu kommen, teilte der Autoklub am Montag in München mit. Am Samstag werde der Verkehr voraussichtlich weiterhin "sehr lebhaft" verlaufen, aber deutlich weniger staureich.

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2018 07:33 ET (12:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.