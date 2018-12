Köln (ots) - Welches 2018 erschienene Hörbuch hat besonders gefesselt? Welche Sprecherinnen oder Sprecher haben restlos überzeugt? Welche literarische Umsetzung hat positiv überrascht? Bis zum 10. Februar 2019 sammelt der WDR unter publikumspreis.wdr.de Stimmen für den "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2018".



Das Abstimmungsverfahren ist zweistufig konzipiert: Zunächst kann das Publikum bis zum 13. Januar online Vorschläge einreichen. Die meistgenannten Hörbuch-Neuerscheinungen des Jahres 2018 bilden eine Top-Ten-Liste, die ab dem 14. Januar erneut in eine vierwöchige Abstimmung geht. Die Auswahl für den WDR Publikumspreis orientiert sich nicht an Verkaufscharts, sondern spiegelt allein die Vorlieben des WDR-Publikums wider. Das Top-Ten-Hörbuch mit den meisten Stimmen erhält die Auszeichnung "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2018" und wird damit Nachfolger von Marc Uwe Klings "Qualityland", das im vergangenen Jahr vom Publikum ausgezeichnet wurde.



Den festlichen Rahmen für die Verleihung des WDR Publikumspreises bildet der Deutsche Hörbuchpreis am 19. März 2019. Durch den Abend führt Klaus-Jürgen Deuser, für das musikalische Rahmenprogramm sorgen Tom Gaebel und seine Band. Die Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises markiert stets auch den Beginn des internationalen Literaturfestes lit.COLOGNE.



Genauere Auskünfte zum "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2018" findet man unter publikumspreis.wdr.de.



Fotos unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Carla Schmidt Telefon 0221 220 7124 carla-johanna.schmidt@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.de