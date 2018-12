IRW-PRESS: Cameo Cobalt Corp.: Cameo Cobalt gibt NI-43-101-konformen Bericht für das Goldprojekt Big Mac in Auftrag

Vancouver, British Columbia - 17. Dezember 2018 - Cameo Cobalt Corp. (TSX Venture: CRU) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7N) (das Unternehmen oder Cameo Cobalt) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen mit dem NI 43-101 konformen Bericht für sein Goldprojekt Big Mac in Auftrag gegeben hat. Das Goldprojekt Big Mac verfügt an der östlichen und westlichen Seite über mehr als 30 Kilometer gemeinsame Grenzen mit dem Goldprojekt Forrest Kerr von Aben Resources Ltd. Das Goldprojekt Big Mac befindet sich außerdem genau nördlich der Konzessionsgebiete von Garibaldi Resources Ltd. und Colorado Resources Ltd. Das Unternehmen erwartet den Eingang des fertigen NI-43-101-konformen Berichts Anfang 2019; dieser wird dann bei SEDAR sowie der TSX Venture (TSXV) eingereicht.

Goldprojekt Big Mac

Das Goldprojekt Big Mac besteht aus 12 Mineralkonzessionen, die in drei Landpakete aufgegliedert sind. Das Projekt umfasst insgesamt 9.264 Hektar (etwa 22.881 Acres). Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Zufahrtsstraße Eskay Creek und zum neu errichteten Wasserkraftwerk McLymont von Alta Gas.

Das Goldprojekt Big Mac ist das größte Konzessionspaket, das an das Goldprojekt Forrest Kerr von Aben Resources angrenzt, aus welchem vor kurzem Bohrergebnisse gemeldet wurden, die auf mehrere hochgradige Zonen hindeuten, unter anderem mit 62,4 g/t Gold über 6,0 m innerhalb eines Abschnitts mit 38,7 g/t Gold über 10,0 m im Projekt Forrest Kerr (siehe Pressemitteilung von Aben Resources Pressemitteilung vom 9. August 2018).

Der spezifische Standort des Goldprojekts Big Mac ist bemerkenswert, da es nicht nur einen Großteil des Goldprojekts Forrest Kerr von Aben Resources umgibt, sondern auch wichtige Gebiete umfasst, die früher im Eigentum von Barrick Gold standen. Aben Resources meldete vor kurzem in einem Update unter anderem die Entdeckung einer mineralisierten Zone an der südlichen Grenze, 1,5 Kilometer südlich der Zone an der nördlichen Grenze des Projekts Forrest Kerr im Goldenen Dreieck von B.C. (siehe Pressemitteilung von Aben Resources vom 23. August 2018). Cameo schloss Anfang September 2018 eine helikoptergestützte magnetische Vermessung mittels eines Systems mit nachgeschleppter Sonde durch, die 901 km Luftlinie in Abständen von 150 m im gesamten Konzessionsgebiet umfasste und zur Definition der potenziell höffigen Strukturen beiträgt.

Das Gebiet von Barrick ist für das Goldprojekt Big Mac von Interesse, da es sich in einem vergleichbaren Umfeld wie die Zonen Carcass Creek und Boundary befindet, in denen Aben Resources soeben Bohrungen durchgeführt hat; beide liegen östlich der Verwerfungsstruktur von Forrest Kerr und werden im Bereich des Vulkangesteins der Hazelton-Gruppe kartiert. Die Zielumgebung im Goldprojekt Big Mac ist das vulkanische Umfeld (Vulkangestein der Stuhini-Gruppe und der Hazelton-Gruppe), in dem bekanntermaßen an einer anderen Stelle in der unmittelbaren Umgebung eine Mineralisierung eingelagert ist.

Die weiteren regionalen Aktivitäten haben zu viel versprechenden Bohrergebnissen geführt, etwa zur Meldung einer Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte von Golden Ridge Resources in dessen Konzessionsgebiet Hank, in welchem 327 m mit Gehalten von 0,31 Prozent Kupfer, 0,35 Gramm Gold pro Tonne und 1,94 g/t Silber durchteuft wurden.

Das Unternehmen möchte außerdem melden, dass Herr Robert Meister mit Wirkung ab dem 14. Dezember 2018 als Director von Cameo Cobalt zurückgetreten ist. Das Unternehmen möchte Herrn Meister ganz herzlich für seine bisherigen Dienste danken und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftige Laufbahn.

Qualifizierter Sachverständiger

Harrison Cookenboo, Ph.D., P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Er hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und zeichnet dafür verantwortlich.

