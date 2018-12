Die Beschlüsse der Weltklimakonferenz COP24 in Polen sorgen in Deutschland nicht gerade für Euphorie. Die Ergebnisse reichen nicht aus, um den Klimawandel zu stoppen, sind sich Politiker, Wirtschaftsvertreter und Klimaschützer einig. Positiv sei, dass es nun endlich ein Regelwerk für die Weltgemeinschaft gebe.Als die Weltgemeinschaft vor drei Jahren auf der UN-Klimakonferenz in Paris beschloss, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu beschränken, sprach die damalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) noch von einem "historischen Erfolg". Ihre Nachfolgerin Svenja Schulze (SPD) wählte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...