Düsseldorf (ots) - Trotz des Weihnachtsgeschäfts hat die Leipziger SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe die Streiks bei Amazon in Leipzig und Nordrhein-Westfalen begrüßt. "Seit Jahren wird bei Amazon dafür gestreikt, dass endlich ein Tarifvertrag für den Versandhandel zur Anwendung kommt", sagte Kolbe der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). In Deutschland sollte das eine Selbstverständlichkeit sein, forderte die Arbeitsmarktexpertin. "Ich habe großes Verständnis und großen Respekt für die Streikenden." Unverständlich sei ihr dagegen weiterhin das Gebaren der Unternehmensführung bei Amazon und anderen Internetversandhändlern, sagte Kolbe, Mitglied im SPD-Bundesvorstand.



