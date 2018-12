Salzburg/Hamburg (ots) - Rafael Buschmann und Michael Wulzinger sind die Top "Wirtschafts-journalisten des Jahres 2018". Die Investigativ-Autoren des "Spiegels" setzten sich bei der zehnten Auflage der Wahl gegen Georg Meck ("FAS") und Anette Dowideit von der "Welt" durch, wie das Fachblatt "Wirtschaftsjournalist" in seiner soeben erschienen Jahresendausgabe berichtet. Mit den beiden "Spiegel"-Autoren wird das gesamte "Football Leaks"-Team des Nachrichtenmagazins ausgezeichnet.



Georg Meck von der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wurde wie im Vorjahr Zweiter. Auf den dritten Platz kam Anette Dowideit ("Welt- N24"). Mecks Vorgänger bei der "FAS", Rainer Hank, gewann als Ruheständler die Kategorie "Wirtschaftspolitik und Gesellschaft". Heinz-Roger Dohms ("Finanz-Szene") siegte bei den "Unternehmen", Hermann-Josef Tenhagen ("Finanztip") lag bei den "Finanzen und Verbraucher" vorn. "Redaktion des Jahres" wurde das "Manager Magazin. Für sein Lebenswerk wird Armin Mahler, langjähriger Ressortleiter Wirtschaft des "Spiegel", ausgezeichnet. Die Preise werden am 25. März kommenden Jahres zusammen mit den Ehrungen für die "Unternehmenssprecher des Jahres 2018" in der Frankfurter Alten Oper übergeben.



Das "Medium Magazin" und der Wirtschaftsjournalist haben die Wahl der "Wirtschaftsjournalisten des Jahres" gemeinsam organisiert. Im ersten Schritt waren Leser, Branchenexperten und Jurymitglieder dazu eingeladen, Kandidaten unter den 92 Journalistinnen und Journalisten sowie sieben Redaktionen zu nominieren. Anschließend stimmte eine 14-köpfige Fachjury des Wirtschafts-ournalist über die Vorschläge in der Haupt- und den fünf Unterkategorien ab.



