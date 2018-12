Frankfurt - Der Euro hat am Montag in einem eher impulsarmen Handel gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1342 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als am Morgen.

Anders sieht es gegenüber dem Franken aus. Bei einem Stand von aktuell 1,1263 Franken steht der Euro nur knapp über seinem kurz zuvor erreichten bisherigen Tagestief von 1,1261 Franken. Auch der US-Dollar gibt gegenüber dem Franken klar nach ...

