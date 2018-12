Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ABB anlässlich des angekündigten Verkaufs der Stromnetzsparte an Hitachi auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen. Die Transaktion sei sinnvoll, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die Stromnetzsparte biete das geringste Margenpotenzial aller Segmente des Elektrotechnikkonzerns. Zudem vereinfache ABB damit sein Geschäftsmodell und seine Konzernstruktur./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 08:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-12-17/14:47

ISIN: CH0012221716