Nach dem starken Rückgang am letzten Freitag, fällt es den AUD/USD schwer sich für eine kurzfristige Richtung zu entscheiden und so schwankt er in einer 15 Pips Range. Aktuell findet der Handel auf Tagesbasis nahezu unverändert bei 0,7178 statt. Der Dollarindex erreichte am Freitag bei 97,71 seinen höchsten Stand des Jahres, aber die bullish Dynamik ...

