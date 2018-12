Rentschler BRentschler Biopharma SE unterzeichnet Vertrag zum Kauf einer U.S. Produktionsstätte von Shire plc DGAP-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Ankauf Rentschler BRentschler Biopharma SE unterzeichnet Vertrag zum Kauf einer U.S. Produktionsstätte von Shire plc 17.12.2018 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Rentschler Biopharma SE unterzeichnet Vertrag zum Kauf einer U.S. Produktionsstätte von Shire plc Laupheim, Deutschland und Milford, MA, USA, 17. Dezember, 2018 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Kauf einer Produktionsstätte von einem Unternehmen aus dem Shire-Verbund in Milford, Nähe Boston, MA, USA unterzeichnet hat. Der Entwicklungs- und Produktionsstandort soll von Rentschler Biopharma als CDMO genutzt werden. Gemäß den Vertragsbedingungen wird Rentschler Biopharma weiterhin Produkte für Shire am Standort herstellen. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der vorherigen Erfüllung oder dem Verzicht auf bestimmte Abschlussbedingungen. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurde nichts bekannt gegeben. Über Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE mit Sitz in Laupheim, Deutschland, ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Rentschler Biopharma bietet Bioprozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen bei der Projektplanung, -durchführung und der Zulassung. Zu den Kunden des Unternehmens gehören innovative Biotech-Unternehmen sowie renommierte Pharmakonzerne weltweit. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, ein hoher Anspruch an unternehmerische Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklung- und Produktionsschritt. Um seinen Kunden optimale Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen mit der Leukocare AG eine strategische Allianz für die Formulierungsentwicklung und mit der Rentschler Fill Solutions GmbH eine strategische Partnerschaft für die Abfüllung eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt mehr als 850 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Kontakt: Rentschler Biopharma SE MC Services AG Martina Sälzle Dr. Cora Kaiser +49-7392-701-215 +49-89-210228-38 [1]communications@rentschler-biopharma.com [1]rentschler@mc-services 1. .eu 1. mailto:communications@rentschler-biophar mailto:rentschler@mc-ser ma.com vices.eu 17.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 758937 17.12.2018 AXC0162 2018-12-17/15:01