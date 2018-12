Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Glencore von 480 auf 400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aktuelle Nachfrageprojektionen des Bankhauses seien kein gutes Zeichen für den Jahresstart 2019, schrieb Analyst Sam Catalano in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine positive Sicht für Kraftwerkskohle gegenüber Eisenerz spreche aber weiter für seine Glencore-Präferenz./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 05:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-12-17/15:04

ISIN: JE00B4T3BW64