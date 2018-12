BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat den Ausgang der UN-Klimakonferenz in Kattowitz begrüßt, bei der sich die Staaten auf Regeln zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens geeinigt haben. "Für die deutsche Wirtschaft ist die Einigung auf solide und faire Klimaschutz-Regeln in Kattowitz eine gute Nachricht", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. "Wichtig für die Unternehmen ist, dass alle Staaten ähnlichen Verpflichtungen unterliegen und der Klimaschutz dadurch weltweit vorangetrieben wird."

Einseitige europäische oder deutsche Ambitionen hätten einen sehr begrenzten Klimaschutzeffekt, verzerrten aber den Wettbewerb zulasten der deutschen Unternehmen. Für diese sei es wichtig, dass die Umsetzung des Pariser Abkommens auch zu mehr Klimaschutz in anderen Weltregionen führe. "Nur das garantiert aus Sicht der Wirtschaft einen wettbewerbsneutralen und wirkungsvollen Klimaschutz." Es schaffe darüber hinaus neue Exportchancen für deutsche Unternehmen. Die EU habe sich bereits ambitionierte Ziele gesteckt, doch solange diese Politik nur wenige Nachahmer finde, bedürfe es eines besonderen Schutzes der hiesigen energieintensiven Industrie, verlangte er.

BDI: Klimaschutz kommt ein Stück voran

Der Kompromiss von Kattowitz bringe "den Klimaschutz ein Stück weiter voran", betonte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. Er sei dringend nötig, für die überfällige weltweite Investitionsoffensive reichten die jetzt vorliegenden Regeln jedoch nicht aus. "Damit die Transformation unserer Energiesysteme gelingt, braucht die Wirtschaft noch mehr Verlässlichkeit im Regelbuch", forderte Kempf.

Investitionen in Klima schonende Technologien wie erneuerbare Energien, effiziente Heizungssysteme oder moderne Produktionsanlagen müssten sich überall auf der Welt betriebswirtschaftlich lohnen. "Jetzt müssen alle Staaten, auch aufstrebende Wirtschaftsmächte, nach ihren Fähigkeiten zum Klimaschutz und dessen Finanzierung beitragen", verlangte er. In Europa wäre es falsch, "jetzt mit überambitionierten Reduktionszielen die Wettbewerbsfähigkeit wichtiger Schlüsselbranchen zu gefährden", warnte Kempf.

Regierung sieht Signal für Multilateralismus

Die Bundesregierung lobte das Ergebnis der Klimakonferenz unterdessen als Beispiel für einen funktionierenden Multilateralismus und bekräftigte das Vorhaben, nächstes Jahr verbindliche Vorgaben für einzelne Sektoren auf den Weg zu bringen. "Die Bundeskanzlerin freut sich, dass diese wichtige Konferenz zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens erfolgreich abgeschlossen werden konnte", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir sehen in dem Ergebnis von Kattowitz auch ein wichtiges Signal für den Multilateralismus."

Das Ergebnis der Konferenz beweise, dass es möglich sei, "einen globalen Konsens für den Klimaschutz zu erreichen". Es werde zum ersten Mal ab 2024 gemeinsame Mindeststandards zur Berichterstattung der Staaten über ihre Emissionen und ihre Klimaschutzmaßnahmen geben. "Alle Vertragsstaaten wissen, dass wir nur gemeinsam Erfolge erzielen werden", betonte Seibert. Der Regierungssprecher bekräftigte, dass im Bundestag im kommenden Jahr ein Gesetz verabschiedet werden solle, dass die Einhaltung der Klimaschutzziele für 2030 gewährleisten werde.

Das Bundesumweltministerium forderte nach der Einigung von Kattowitz "mehr Verbindlichkeit" auch in Deutschland, "um das international Zugesagte auch wirklich umsetzen zu können", sagte Ministeriumssprecher Nikolai Fichtner bei derselben Pressekonferenz. Bundesumweltministerin Svenja Schulze werde dafür Anfang kommenden Jahres ein Klimaschutzgesetz vorlegen. "Das soll für alle Sektoren verbindlich festlegen, was sie bis wann beitragen werden", kündigte Fichtner an.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2018 08:36 ET (13:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.