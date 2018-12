Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB anlässlich des angekündigten Verkaufs der Stromnetzsparte an Hitachi auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Franken belassen. Der Verkaufspreis entspreche seiner Erwartung, liege aber rund 10 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Graham Phillips in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt bewertet er den Deal als suboptimal./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 02:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 02:40 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-12-17/15:07

ISIN: CH0012221716