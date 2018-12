Berlin (ots) - Der ehemalige Berliner Finanzsenator und Buchautor Thilo Sarrazin sieht den Beschluss des SPD-Parteivorstands "als Teil des innerparteilichen Machtkampfes um die künftige Linie der SPD". Er sei nicht überrascht über die Entscheidung der Parteiführung und warte nun in Ruhe ab, "was der SPD-Vorstand mir schreiben wird", sagte Sarrazin dem Berliner "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe). Er behalte sich vor, einen Anwalt einschalten und den Rechtsweg zu beschreiten.



https://www.tagesspiegel.de/politik/spd-ausschlussverfahren-gegen- buchautor-thilo-sarrazin-ich-behalte-mir-vor-den-rechtsweg-zu-beschre iten/23769118.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de