Jena - Der europäische Sicherheitshersteller ESET erhielt in der Canalys Leadership Matrix 2018 für den EMEA-Raum den Rang eines Champions. Der europäische IT-Security Hersteller wurde erstmals mit dieser Bewertung ausgezeichnet. Damit steht ESET auf der diesjährigen Liste neben Namen wie Dell, EMC, HP und Fujitsu. Canalys ist ein weltweit führendes Analystenhaus für Technologielösungen. Die Leadership Matrix wird halbjährlich veröffentlicht.

Die Leadership Matrix kombiniert das Feedback von Partnern aus dem «Canalys Vendor-Benchmark-Tool» mit einer unabhängigen Bewertung der Dynamik jedes einzelnen Anbieters. Diese Bewertung wird von Canalys-Analysten erstellt, basierend auf den Investitionen, Strategieverbesserungen und deren Umsetzung durch das Unternehmen. ESET erhielt die höchsten Bewertungen aller Unternehmen bei den Vendor Benchmarks und erlangte so den Champion-Status. Diesen erhält nur, wer wie ESET kontinuierlich seine Channel-Prozesse optimiert, damit Partner einfach und unproblematisch Geschäft generieren können. Zudem wurden die Investitionen in Channel-Programme und das Herstellerengagement, den über Partner generierten Umsatzanteil zu steigern, bewertet. Als Champion müssen Unternehmen zudem zeigen, dass sie nachhaltig in die Zukunft ihrer ...

