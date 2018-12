Der Braunkohle-Konzern will mehr als zwanzig Millionen Euro in den geplanten Speicher "Big Battery Lausitz" am Kraftwerksstandort Schwarze Pumpe investieren. Die Anlage soll im Sommer 2020 in Betrieb gehen.Die Leag, Deutschlands größter Betreiber von Braunkohle-Kraftwerken, ist nicht gerade bekannt als Schrittmacher der Energiewende. Mit seinem neuen Projekt leistet der Fossil-Konzern aber durchaus einen Beitrag zum Umbau des Energiesystems: Die Leag will an ihrem Kraftwerksstandort Schwarze Pumpe bei Cottbus einen Batteriepark namens "Big Battery Lausitz" mit einer Gesamtleistung von fünfzig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...