IAdea Zentrallager liefert europaweit mit Express-Option an Samsung-Reseller

Schwentinental 15.12.2018 13:11

Die große Nachfrage nach dem vor kurzem angekündigten [url=https://www.magicinfo.de]IAdea XDS-2288/M[/url] Signboard kann ab sofort vom Zentrallager der IAdea Deutschland GmbH aus zeitnah erfüllt werden. Eine optionale Express-Option garantiert die Lieferung an Samsung Reseller innerhalb kürzester Zeit.

MagicInfo ist Samsungs Digital-Signage-Software zum Verwalten, Überwachen und Steuern aller Display-Solution-Produkte von Samsung. Mit den zahlreichen Funktionen von MagicInfo lassen sich nicht nur Zeitpläne erstellen und inhaltliche Abläufe von Medieninhalten abspielen, sondern es können auch Verwaltungsprozesse automatisiert werden oder die Inhalte aus der Ferne überwacht und gesteuert werden. IAdea bietet im Rahmen einer Partnerschaft mit Samsung ab sofort das kompatible Signboard XDS-2288/M für Samsung Reseller an.

Durch die integrierte Player- Software [url=https://www.magicinfo.de]MagicInfo[/url] A kann das Gerät zusammen mit standard- mäßigen SOC-basierten S-Playern und PC-basierten I-Playern von Samsung verwaltet werden und trägt so zu Gesamtbetriebskosteneinsparungen für den [url=https://www.magicinfo.de]Digital Signage[/url]-Betrieb bei .

Das [url=https://www.digitalsignage.de/portfolio-IAdea-hardware/xds-2288-m-22-zoll-signboard-fuer-magicinfo.html]XDS-2[/url][url=https://www.magicinfo.de/iadea-xds-2288-m-22-zoll-signboard-fuer-magicinfo/]288/M [/url]hilft den Kunden stets dabei, den besten Eindruck zu erzeugen. Mittels Wandmontage- oder Tischoption fügt es sich mühelos in jedes beliebige Innendesign ein. Zur Optimierung der Medieninhalte lässt es sich unkompliziert ins Hoch-oder Querformat drehen .

Bei all dem Kundenverkehr in den Einzelhandelsfilialen benötigen die Kunden ein Signboard, das robust ist. Genau dafür ist das [url=https://www.magicinfo.de/iadea-xds-2288-m-22-zoll-signboard-fuer-magicinfo/]XDS-2288/M[/url] gemacht. Das Hartglas gewährleistet, dass der Kunde das beste interaktive Erlebnis erhält und der Wartungsaufwand gering ist . Es ist somit eine gute Wahl in[url=https://www.magicinfo.de] Digital Signage[/url] Projekten.

Für weitere Fragen steht der Vertrieb der IAdea Deutschland GmbH unter [url=mailto:vertrieb@digitalsignage.de]vertrieb@digitalsignage.de[/url] und Tel. [url=0800%2072400 98]0800 72400 98[/url] zur Verfügung.

