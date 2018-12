ADLER Real Estate AG: Ca. 1.400 Mieteinheiten aus dem non-core-Portfolio veräußert DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien ADLER Real Estate AG: Ca. 1.400 Mieteinheiten aus dem non-core-Portfolio veräußert 17.12.2018 / 15:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADLER Real Estate AG: Ca. 1.400 Mieteinheiten aus dem non-core-Portfolio veräußert - Erfolgreiche Veräußerung von ca. 1.400 non-core Mieteinheiten mit einem Buchwert von EUR 61,5 Millionen Euro, einer Leerstandsquote von 31 Prozent und einer Durchschnittsmiete pro Quadratmeter und Monat von EUR 4,52 - Verkauf zum Buchwert an institutionellen Immobilieninvestor - Verkauf entspricht der Strategie der Entschuldung und führt zu Verbesserungen bei operativen Kennzahlen und LTV Berlin, 17. Dezember 2018 - Die ADLER Real Estate AG hat heute ein verbindliches "Sale and Purchase Agreement" unterzeichnet, das die Veräußerung von rd. 1.400 Mieteinheiten aus dem non-core Portfolio vorsieht. Die Immobilien haben einen Buchwert von EUR 61,5 Millionen, eine Leerstandsquote von 31 Prozent und eine Durchschnittsmiete pro Quadratmeter und Monat von EUR 4,52. Sie liegen überwiegend in Nordrhein-Westfalen (40 Prozent), Sachsen (22 Prozent) und Niedersachsen (21 Prozent). ADLER wird auch weiterhin das Asset Management für diese Bestände übernehmen. Die Veräußerungserlöse werden mit dem Ziel einer weiteren Entschuldung überwiegend zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten verwendet. Mit diesem Verkauf hat ADLER einen wesentlichen Meilenstein auf dem langfristig angelegten Weg zur Verbesserung seiner operativen und finanziellen Leistungsfähigkeit erreicht. Die bereits früher angekündigte Veräußerung von 2.318 Mieteinheiten an ein Joint Venture mit Benson Elliot steht kurz bevor und wird, wie geplant, noch vor Jahresende erwartet. Tomas de Vargas Machuca, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, sagte: "Die Veräußerung unserer non-core Mieteinheiten ist ein wichtiger Meilenstein, um unsere Ziele und das, was wir Investoren für das Jahr in Aussicht gestellt haben, zu erreichen. Dafür haben wir uns ins Zeug gelegt. Und wir werden uns jetzt auch noch dafür einsetzen, die verbliebenen non-core Einheiten bis zum Jahresende an Benson Elliot Capital Management zu veräußern." "Am Jahresende", fügte Maximilian Rienecker, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, hinzu, "wird ADLER wichtige Kennzahlen wie etwa die EBITDA-Marge oder den Zinsdeckungsgrad weiter verbessern." Pressekontakt: Tina Kladnik Head of Investor Relations ADLER Real Estate AG Tel: +49 (30) 398018123 t.kladnik@adler-ag.com 17.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADLER Real Estate AG Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 398 018 10 Fax: +49 30 639 61 92 28 E-Mail: info@adler-ag.com Internet: www.adler-ag.com ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02 WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0 Indizes: SDAX, GPR General Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 759043 17.12.2018 ISIN DE0005008007 XS1211417362 DE000A1R1A42 DE000A11QF02 AXC0181 2018-12-17/15:39