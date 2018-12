- Bullische Eröffnung, seitdem Abwärtsdruck zu beobachten- Annäherung an wichtigen Widerstand bislang nicht möglich- Abwärtspotenzial, da Markt ausverkauften Bereich nicht verlassen hatIn der letzten vollen Handelswoche des Jahres könnte bereits die Stimmung für 2019 bestimmt werden. Vieles scheint nicht für ein allzu optimistisches Szenario zu sprechen. Wie ist der aktuelle Zustand des deutschen Aktienmarktes zu bewerten und was könnten wir in der heutigen zweiten Tageshälfte erwarten? W1-CHART Der DE30 schloss die vergangene Handelswoche zwar in der Gewinnzone, aber nach einer bisherigen schwachen Performance im Dezember sowie dem gescheiterten Test der ...

