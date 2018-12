Sparer aufgepasst: Selbst für die Finanzberatung gibt es von 2019 an eine DIN-Norm. Die hilft Kunden durchaus weiter, etwa bei der Analyse ihrer Einnahmen und Ausgaben - garantiert aber keine gute Beratung.

Ein Blatt Papier ist in Deutschland nicht irgendein Blatt Papier, sondern ein DIN-A4-Papier. Solche Bekanntheit wird die neueste DIN-Norm mit der Kennnummer DIN 77230 kaum erlangen. Sie widmet sich der "Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten". Nach etlichen Jahren Vorarbeit können Finanzberater und Versicherungsvermittler die Norm vom kommenden Jahr an freiwillig nutzen. Das Siegel "Beratung nach DIN-Norm" könnte helfen, ihr oft ramponiertes Image aufzupolieren. "Treibende Kräfte hinter der neuen Norm kommen aus dem Strukturfinanzvertrieb", sagt Hermann Weinmann, Finanzwissenschaftler der Hochschule Ludwigshafen und Mitglied eines Beratergremiums für die Norm. Strukturfinanzvertriebe waren in den vergangenen Jahren ...

