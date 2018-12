Beim DAX gab es nach den starken Kurverlusten, lediglich eine Gegenbewegung, die punktgenau bis an die 11000 verlief. Das Abprallen daran, ist ein Zeichen für Schwäche. Parallel unterschreitet auch der DOW heute die wichtigen 24000, was wahrlich kein Kaufsignal bedeutet. Im Wochenchart sieht man schön wo sich der DAX befindet, nämlich ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend, was auch alles andere als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...