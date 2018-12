Mainz (ots) - Dienstag, 18. Dezember 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Was ändert sich 2019? - Vor allem Rentner profitieren Weihnachtsfloristik - Anja Koenzen gibt Tipps zum Fest Lammkeulenscheibe - Eine Köstlichkeit von Armin Roßmeier



Gast: Collien Ulmen-Fernandes, Moderatorin







Dienstag, 18. Dezember 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



ZDF in Bottrop - Reporterin zieht Bilanz Prozessauftakt G20-Gipfel - Mutmaßliche Randalierer vor Gericht Warenkunde Entenfleisch - Darauf sollten Sie achten







Dienstag, 18. Dezember 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Hygiene auf dem Weihnachtsmarkt - Kann man den Glühwein trinken?







Dienstag, 18. Dezember 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Michael Schulte in Hamburg - Blick auf sein erfolgreiches Jahr Mode-Rückblick 2018 - Neue Models und große Show







OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121