Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Wirecard von 220 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zusammen mit Dassault Systemes sei die Aktie des deutschen Zahlungsabwicklers sein "Top Pick" für 2019, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Montag vorliegenden Studie. Ungeachtet jüngster Konjunktursorgen prognostiziert der Experte auch im neuen Jahr eine solide Nachfrage./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-12-17/16:26

ISIN: DE0007472060