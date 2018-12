Die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung gründet die HRK Stiftung DGAP-News: Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung gründet die HRK Stiftung 17.12.2018 / 16:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung gründet mit privater, finanzieller Beteiligung vieler Mitarbeiter die HRK Stiftung - Mandanten können die HRK Stiftung für eine eigene Treuhandstiftung nutzen München, 17. Dezember 2018. Die unabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen aus München hat zusammen mit 15 Mitarbeitern, welche sich alle mit privaten Geldern eingebracht haben, die "HRK Stiftung" gegründet. Offiziell wurde die HRK Stiftung am 6.12.2018 von der Regierung von Oberbayern als gemeinnützige Stiftung rechtskräftig anerkannt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, von Kunst und Kultur, von Jugend und Altenhilfe sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Darüber hinaus darf die HRK Stiftung Treuhandstiftungen anbinden, so dass Huber, Reuss & Kollegen zukünftig Mandanten die Möglichkeit anbieten kann, sich mit einer eigenen Treuhandstiftung und mit eigenem Namen unter die HRK Stiftung anzuhängen. Die HRK Stiftung kann somit als Träger von nicht rechtsfähigen, unselbständigen Stiftungen fungieren. "Viele Mandanten wünschen sich, nach einem wirtschaftlich erfolgreichen Leben der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Mit der HRK Stiftung kann dies gezielt, unbürokratisch und transparent umgesetzt werden", sagt Michael Egner-Walter, Vorstand der HRK Stiftung und Gesellschafter von Huber, Reuss & Kollegen. Huber, Reuss & Kollegen und den mitstiftenden Mitarbeitern ist die Stiftungsarbeit eine Herzensangelegenheit. "Wir sind der Überzeugung, durch Stiften einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten zu können. Kapital soll Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen", sagt Christian Fischl, Geschäftsführer von Huber, Reuss & Kollegen, der neben Herrn Egner-Walter ebenfalls als Stiftungsvorstand agieren wird. Über Huber, Reuss & Kollegen Die bankenunabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen wurde im Jahr 2000 gegründet, um vermögende Personen, Familien, Stiftungen und institutionelle Investoren unabhängig und individuell zu betreuen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in München, Ingolstadt und Schonungen 29 Mitarbeiter, davon 19 Portfoliomanager. Das verwaltete Vermögen der rund 900 privaten und institutionellen Kunden beläuft sich auf mehr als 2,5 Milliarden Euro. Huber, Reuss & Kollegen wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet, u.a. zuletzt vom Elite Report zum elften Mal in Folge als eine der besten Vermögensverwaltungen im deutschsprachigen Raum. Kontakt: Christian Fischl, Geschäftsführer, Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH Mail: cf@hrkvv.de Website: www.hrkvv.de Tel: 089/2166860 Fax: 089/21668666 17.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 759093 17.12.2018 AXC0198 2018-12-17/16:30