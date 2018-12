Wie jeden Montag präsentiert Ihnen aktienlust.tv mit der "Börsen-Woche" den idealen Einstieg in die neue Handelswoche. Was steht an? Worauf ist zu achten? Was bewegt die Unternehmen und die Investoren? Darauf gehen Jürgen Schmitt und Mick Knauff wie gewohnt sehr ausführlich ein. Eine Jahresendrally wird es wohl nicht mehr geben. Da sind sich die beiden Protagonisten einig. Dennoch macht es aus ihrer Sicht keinen Sinn, jetzt die Nerven zu verlieren, denn viele Indizes und auch viele wichtige Aktien ...

