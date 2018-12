Berlin (www.anleihencheck.de) - Per Unternehmensmitteilung vom 14. Dezember 2018 kündigte die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG (Unternehmensrating BB-/Stable) den Verkauf der vollständigen Kommanditanteile an der Gesellschaft an die Stadtwerke München GmbH an, so die Experten von Scope Ratings.Die Übertragung des Kommanditanteils erfolge nach Eintritt verschiedener aufschiebender Bedingungen (u.a. der Freigabe des Bundeskartellamts). Im Zuge eines wahrscheinlichen Kontrollwechsels habe sich BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG verpflichtet, die begebene besicherte 15 Mio. Euro Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1TNHC0/ WKN A1TNHC) vorzeitig entsprechend den Anleihebedingungen zu kündigen und an die Anleihegläubiger zurückzuführen. Gemäß § 4 Abs. 6 könne BioEnergie Taufkirchen die Unternehmensanleihe zwischen dem 9. Juli 2018 und 8 Juli 2019 zu 101% oder zwischen dem 9 Juli 2019 und dem 8 Juli 2020 zu 100,5% vorzeitig kündigen. ...

