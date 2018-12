Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Covestro-Aktie von 107 Euro auf 72 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber nicht verändert und lautet weiter auf Buy. Konjunkturelle Belastungen dürften sich negativ auf das Wachstum der Chemieunternehmen in den Jahren 2019 und 2020 auswirken, heißt es in der Studie. Gleichzeitig wurde ein attraktives Bewertungsniveau erreicht, das halb so hoch sei wie das der Vergleichsgruppe.

Zahlenschätzungen der Analysten für den Zeitraum von 2018 ... (Johannes Weber)

