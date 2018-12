Freiburg (ots) - Mit Ausschlussversuch Nummer drei mag die SPD-Spitze nach innen Freude und Genugtuung bereiten. Nach außen liefert sie den Stoff für Sarrazins nächste Werbekampagne - und riskiert zudem, erneut an den zu Recht strengen Parteiausschluss-Statuten zu scheitern. Wie wäre es zur Abwechslung mal damit, Sarrazins dubiose Argumente gelassen zu zerpflücken und sich dann Wichtigerem zuzuwenden? Davon soll es in der Politik einiges geben. http://mehr.bz/khs292g



