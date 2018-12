Europaweit stehen Handelsunternehmen unter starkem Verkaufsdruck.

Am Aktienmarkt in Großbritannien stehen derzeit Einzelhändler im Fokus, nachdem Asos seine Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2018/2019 kassierte. Die Aktien des Online-Modehändlers fielen daraufhin um mehr als 40 Prozent auf ein Vier-Jahres-Tief von 2377 Pence und steuerten auf den größten Tagesverlust der Firmengeschichte zu. "Wenn es für Asos schon schwierig ist, hat so ziemlich jeder Einzelhandelswert ein Problem", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Im Asos-Strudel brachen die Titel des britischen Rivalen Boohoo um 20 Prozent ein - so stark wie zuletzt vor vier Jahren. Zalando-Papiere stürzten um knapp 18 Prozent ab und waren mit 20,99 Euro so billig wie seit 2014 nicht mehr. Der europäische Branchenindex für den Einzelhandel fiel auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 274,97 Punkten.

