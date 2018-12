"Stuttgarter Zeitung" zu Parteiausschlussverfahren/Thilo Sarrazin:

"Die Inquisitoren des Willy-Brandt-Hauses verhelfen dem sozialdemokratischen Störenfried zu neuer Aufmerksamkeit. In den Bestsellerlisten war sein ketzerisches Buch gerade weit nach unten gerutscht. Andrea Nahles und Co wären zudem gut beraten, wenn sie sich endlich eingestehen würden, dass ihre Partei in den Fragen, die Sarrazin aufwirft, innerlich zerrissen ist. Unter den Spitzengenossen mögen viele glauben, eine an Sarrazin exekutierte Bereinigung sei dem eigenen Ansehen förderlich. Ein neuerliches Scheitern liefe hingegen eher auf Selbstdemontage hinaus."/yyzz/DP/nas

AXC0008 2018-12-18/05:35