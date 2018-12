"Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Flüchtlingspakt:

"Im Kern geht es darum, solche Staaten zu entlasten, die in schwacher Verfassung sind, aber besonders viele Geflüchtete bei sich beherbergen. Deutschland muss sich diesen Schuh nicht anziehen, weil es alle Bestimmungen des Flüchtlingspakts praktisch schon seit Jahr und Tag erfüllt. Nämlich durch die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention und vieler weiterer internationaler Verträge. Gefordert sind jetzt andere Industriestaaten. Kein Wunder also, dass den Pakt deshalb alle Parteien im Bundestag befürworten - außer der AfD. Aber bei den Rechtspopulisten zählt ja auch weniger der klare Menschenverstand. Ihr Geschäftsmodell bleibt die Panikmache zu allem, was allein schon das Wort Flüchtlinge im Namen trägt. Insofern ist sich die Partei hier treu geblieben - in ihrer Verbohrtheit."/yyzz/DP/nas

