Hamburger Abendblatt' zu Sarrazin:

"Vielleicht sollte die SPD, die über Jahrzehnte Volkspartei war, dem Volk nicht nur aufs Maul, sondern auch einmal ins Bücherregal schauen. Dann würde sie wissen, was in den Köpfen vieler Menschen vorgeht. Man muss Sarrazins Thesen diskutieren - und ihm mutig widersprechen. Er soll aber Teil der Debatte bleiben. Ein Rauswurf des Querdenkers macht die SPD nicht wieder zur Volkspartei, sondern eher zu einer Sekte der Rechtgläubigen. Und die Rechten am Ende noch stärker."

2018-12-18