"Münchner Merkur" zu CDU/Merz:

"Ob das die Pein der Konservativen und Wirtschaftsliberalen in der Union lindert? Gemessen an den Erwartungen der Merz-Fans ist dessen Einladung in einen Rat der Partei-Weisen die Untergrenze dessen, was an Einbindung denkbar war: genug, um den Eindruck eines offenen Bruchs zu vermeiden, aber zu wenig, um das Versprechen einer Erneuerung auch personell zu unterfüttern. Kramp-Karrenbauer versucht's mit weißer Salbe gegen den Merz-Schmerz. Überzeugender wäre es gewesen, Merz anstelle des wenig strahlkräftigen Merkel-Getreuen Peter Altmaier als Wirtschaftsminister zu installieren. Oder ihn zum Verteidigungsminister zu machen. Aber wer weiß: Vielleicht wird sie nach einer verlorenen Eurowahl im Mai mit dem Umbau des Kabinetts das Signal nachliefern (müssen), das ihr jetzt noch zu gewagt erschien."/yyzz/DP/nas

AXC0014 2018-12-18/05:35