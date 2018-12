Der Deutsche Städtetag hat die Bundesländer aufgefordert, mehr Ausbildungsplätze für Erzieher zu schaffen. Die Kapazitäten der Fachschulen müssten erweitert werden, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Außerdem sollte für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger die berufsintegrierte Ausbildung und für lebenserfahrene Bewerberinnen und Bewerber die Vollzeitausbildung erleichtert werden." Abschlüsse aus anderen EU-Ländern müssten zügig anerkannt werden. Außerdem solle die Bundesagentur für Arbeit mehr Menschen als bisher ermöglichen, Erzieher zu werden.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte zuvor angekündigt, den Ländern rund 300 Millionen Euro für eine Fachkräfteoffensive zu geben. Unter anderem soll damit Schulgeld abgeschafft und die Ausbildung der Erzieher vergütet werden. Am Dienstag will Giffey weitere Details vorstellen. Nach einer Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, aus der die Funke-Zeitungen zitierten, fehlen bis 2025 in deutschen Kitas 191 000 Fachkräfte./tam/DP/zb

AXC0016 2018-12-18/05:42