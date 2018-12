GaN-Schaltfrequenz und Leistungseffizienz übertreffen Silizium bei der Herstellung eines konduktionsgekühlten Designs

Transphorm Inc.-der Marktführer bei der Entwicklung und Herstellung von Halbleitern mit höchster Zuverlässigkeit und den ersten von JEDEC und AEC-Q101 qualifizierten Galliumnitrid (GaN)-Halbleitern-gab heute mit Marotta Controls bekannt, dass das anstehende Netzteil (Power Supply Unit PSU) des Lieferanten der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie die etablierten Silizium-(Si)-MOSFETs durch Hochspannungs-GaN-PQFN-Geräte ersetzt, um damit ausgereifte Vorteile anzubieten.

Das neueste Design von Marotta arbeitet bei hoher Frequenz in einem konduktionsgekühlten, mechanisch eingeschränkten Gehäuse. Die Topologie des Netzteils zeichnet sich durch eine harte Umschaltung und eine automatische Transformator-Rücksetzfunktion aus, bei der die Transistorspannungsbeanspruchungen an die Eingangsspannung geklemmt werden. Die GaN-Geräte erhöhen die Leistungsfähigkeit des Netzteils drastisch und erleichtern ein komplexes thermisches Design in Small-Form-Faktor-Gehäusen.

"Die Nachfrage nach unseren Netzteilen und die Leistungserwartungen sind hoch", erklärt Mike Scruggs, Chef-Ingenieur, Marotta Controls. "Dieses besonders komplexe Netzteil musste die Leistung in einem kleinen Gehäuse zuverlässig umwandeln und verteilen. Das Systemdesign musste deutlich höher als bei 100 KHz arbeiten, um die Größe der Leistungskomponente zu reduzieren, aber unser Engineering-Team bewältigte die Herausforderungen bei der Wärmeabfuhr und den Komponententemperaturen unter Spitzenlastbedingungen. Bei unserer Suche nach Lösungen für Standardtransistoren wurden wir dazu veranlasst, die Hochspannungs-GaN-Technologie von Transphorm zu finden."

Nach der Prüfung von Si-basierten Prototypen überprüfte Marotta das TPH3208LD PQFN-Paket von Transphorm. Der TPH3208LD erreichte die gewünschten Schaltgeschwindigkeiten bei deutlich verringerten Verlusten. Die Verlustleistung des GaN-Geräts nahm im Vergleich zu den Si-MOSFETs deutlich ab, was zu niedrigeren Temperaturen der unteren Platinenkomponente führte. Dies wiederum führte zu einem einfacheren, praktikablen thermischen Design- und Verpackungskonzept für das Gesamtsystem.

"Wir haben uns zunächst aufgrund der hohen Zuverlässigkeit für die Transistoren von Transphorm entschieden und unsere Erfahrung hat seitdem unsere Erwartungen übertroffen", so Steve Fox, Vizepräsident Engineering und Programm-Management und CTO, Marotta Controls. "Der GaN von Transphorm ermöglichte es uns, nicht nur eine hohe Energieeffizienz und thermische Leistung zu erreichen, sondern auch Energieeinsparungen bei den Antriebs- und Regelkreisen zu erzielen zusätzliche Vorteile, die zukünftige Designs beeinflussen werden. Die Fähigkeit von Transphorm, sich mit unserer Vision, fortschrittliche Technologien der nächsten Generation anzubieten, zu vereinbaren, kombiniert mit seinem außergewöhnlichen Maß an technischem Support und Zuverlässigkeit sind die genauen Merkmale, nach denen wir in unserer wachsenden Lieferantenbasis suchen."

"Vor allem der Designerfolg von Marotta ist aus mehreren Gründen wichtig", so Philip Zuk, Vizepräsident von Worldwide Technical Marketing, Transphorm. "Erstens zeigt er einen weiteren hart geschalteten Topologietyp, der den Hochspannungs-GaN effektiv unterstützen kann. Zweitens hat Marotta sein Design durch das Anwendungssupport-Team von Transphorm mit minimaler Unterstützung abgeschlossen-was darauf hindeutet, dass die anfängliche Sorge des Marktes, dass Designherausforderungen die Einführung von GaN verlangsamen würden, durch den Einsatz von GaN-FETs von Transphorm angegangen werden kann."

Die Markteinführung des Hochfrequenz-Netzteils von Marotta ist für Januar 2019 geplant. Mit dem Produkt wird die erste öffentlich anerkannte Hochspannungs-GaN-basierte Stromversorgung der Luft- und Raumfahrtindustrie vorgestellt.

Über Marotta Controls

Marotta Controls wurde 1943 gegründet und ist ein voll integrierter Lösungsanbieter, der innovative Systeme und Subsysteme für die Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie entwickelt, qualifiziert und produziert. Unser Portfolio umfasst Druck-, Leistungs-, Bewegungs-, Flüssigkeits- und Elektroniksteuerungen für Waffensysteme, Schiffs- und Unterwasseranwendungen, Satelliten, Trägerraketen und Flugzeugsysteme. Mit über 200 Patenten baut Marotta Controls sein Erbe als hoch angesehenes Familienunternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat New Jersey weiter aus. Website: Marotta.com Twitter: @marottacontrols LinkedIn: Marotta Controls, Inc.

Über Transphorm

Transphorm fertigt Leistungselektronik, die die Grenzen des Siliziums überwindet. Das Unternehmen konstruiert, fertigt und verkauft GaN-Halbleiter mit höchster Leistung und Zuverlässigkeit für Hochspannungsstromanwendungen. Mit einem der größten Power-GaN-IP-Portfolios (über 1.000 erteilte Patente und anhängige Patente weltweit) ist Transphorm das einzige Unternehmen der Branche, das JEDEC- und AEC-Q101-qualifizierte GaN-FETs produziert. Dies beruht auf dem vertikal integrierten Geschäftsansatz, der Innovationen in jeder Phase der Entwicklung zulässt: Design und Herstellung von Materialien und Geräten, Fertigung, Verpackung, Referenzschaltungs-Designs und Anwendungsunterstützung. Website: transphormusa.com Twitter: @transphormusa

