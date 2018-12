MEIER TOBLER MIT ROCHADE IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND NEUEM CFO PER 1. AUGUST 2019 EQS Group-Ad-hoc: Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Personalie MEIER TOBLER MIT ROCHADE IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND NEUEM CFO PER 1. AUGUST 2019 18.12.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nebikon, 18. Dezember 2018 MEIER TOBLER MIT ROCHADE IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND NEUEM CFO PER 1. AUGUST 2019 Albrecht Hänel, Leiter SCM, Der Leiter Supply Chain Management wird Ende 2019 in den Albrecht Hänel wird per Ende 2019 mit Ruhestand treten Matthias 64 Jahren in den wohlverdienten Ryser wird Leiter SCM und Ruhestand treten. CFO Matthias Ryser gibt CFO-Funktion ab Lukas hat sich entschieden, das SCM im Leuenberger neuer CFO per 1. zweiten Halbjahr 2019 schrittweise von August 2019 Albrecht Hänel zu übernehmen und somit seine Funktion als CFO und Mitglied der Konzernleitung per 1. August 2019 abzugeben. Mit diesem Wechsel nimmt Matthias Ryser die Gelegenheit wahr, eine operative Verantwortung zu übernehmen. Meier Tobler kann mit dem internen Wechsel unter anderem sicherstellen, dass das für die Zukunft zentrale Projekt zur Zusammenführung der beiden Logistikzentren nahtlos weitergeführt wird. Neuer CFO wird Lukas Leuenberger. Der HSG-Absolvent und diplomierte Wirtschaftsprüfer wird die Konzernleitungsfunktion bei Meier Tobler per 1. August 2019 antreten. Lukas Leuenberger war in den letzten fünf Jahren bereits CFO eines an der SIX kotierten Unternehmens und bringt ein umfassendes finanzielles Wissen mit. Dementsprechend wird die Konzernleitung von Meier Tobler ab 1. August 2019 von CEO Martin Kaufmann und CFO Lukas Leuenberger gebildet. Weitere Auskünfte Meier Termine 31. Dezember 2018 Abschluss des Tobler, Corporate Geschäftsjahres 2018 21. Februar 2019 Communications +41 44 806 49 Medienund Finanzanalystenkonferenz zum 00, group@meiertobler.ch Jahresabschluss 2018 27. März 2019 [1]meiertobler.ch/investoren Generalversammlung 1. http://www.meiertobler.ch/in vestoren Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute über 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG). Diese Medienmitteilung steht Ihnen auf [1]meiertobler.ch/investoren zur Verfügung. 1. http://www.meiertobler.ch/investoren Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Meier Tobler Group AG Feldstrasse 11 6244 Nebikon Schweiz Telefon: +41 44 806 41 41 Fax: +41 44 806 49 49 E-Mail: group@meiertobler.ch Internet: www.meiertobler.ch ISIN: CH0208062627 Valorennummer: 20806262 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 758919 18.12.2018 CET/CEST ISIN CH0208062627 AXC0036 2018-12-18/07:01