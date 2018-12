Japan brauche stärkere Mittel der Abschreckung, um sich gegen mögliche Bedrohungen durch Nordkorea und China behaupten zu können - so begründen japanische Militärs die Aufstockung des eigenen Waffenarsenals.

Japan will seine Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren kräftig aufstocken. Neben Investitionen in das Waffenarsenal gebe es Pläne für den ersten Flugzeugträger überhaupt, ...

